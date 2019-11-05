شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثالث على التوالي وخام برنت يسجل أعلى مستوى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،ليقترب الخام الأمريكي من ملامسة أعلى مستوى سجله بالأمس ،ويسجل خام برنت أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بفضل تزايد آمال إنهاء الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.08$ ، من مستوى الافتتاح عند 56.49$، وسجل أدنى مستوي عند 56.30$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 62.86$ للبرميل الأعلى منذ 26 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 62.07$ ، وسجل أدنى مستوي عند 61.91$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.8% ، وسجل أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 57.39$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7%، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

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على حسب التصريحات الأخيرة من مسؤولي الولايات المتحدة والصين ،اقترب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.

قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الصين تبدو فى صورة جيدة ،ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف تشرين الثاني /نوفمبر.

وقالت الصين ،إن الرئيس الصيني "شين جين بينغ" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" على اتصال مستمر من خلال وسائل مختلفة من أجل تحديد موعد ومكان التوقيع على الاتفاق التجاري.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.