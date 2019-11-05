شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل التعافي قبيل بيانات قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين ، فى ظل انحسار احتمالات خفض معدلات الفائدة للمرة الرابعة خلال هذا العام ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة ،أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم ،والتي توفر أدلة قوية حول مسار نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 97.65 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.55 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.47 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.45% ، فى أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 97.12 نقطة ، و بفضل تطورات إيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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وعلى حسب تلك التطورات اقترب مسؤولي أكبر اقتصادين فى العالم ، من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل ،وأشارت بعض المصادر المطلعة أن منتصف الشهر الجاري قد يشهد التوقيع رسميا من قبل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الصيني "شي جين بينغ".

وكانت الحرب التجارية الشراسة بين واشنطن وبكين ،أحد المخاطر الكبيرة المحيطة بالاقتصاد الأمريكي ، والتي أضعفت كثيرا مسار النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،وإنهاء تلك الحرب سوف يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى التمهل كثيرا عند تخفيف السياسة النقدية مرة أخرى أو خفض معدلات الفائدة للمرة الرابعة خلال هذا العام.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر ،والتي توفر أدلة قوية حول مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام ، البيانات الإيجابية سوف توسع من مكاسب العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

تصدر بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر تشرين الأول/أكتوبر المتوقع مستوي 51.0 نقطة بنفس القراءة الأولية ، و بحلول الساعة 15:00 جرينتش تصدر قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 53.5 نقطة خلال تشرين الأول/أكتوبر من مستوى 52.6 نقطة فى أيلول/سبتمبر.