شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 4 سنوات بعد خطاب الزعيم الصيني "شي جين بينغ" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أربع سنوات المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، عقب التطورات الإيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وبعد خطاب ألقه الزعيم الصيني "شي جين بينغ" حث خلاله على حل التوترات الدولية وإزالة الحواجز التجارية العالمية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:14 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.0% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2015.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أكثر من أربع سنوات ،مع وجود أغلبية البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.5% ، مع توالي الأخبار الإيجابية عن تطورات التجارة العالمية.

Advertisements

دعا الزعيم الصيني "شي جين بينغ" خلال خطاب ألقه اليوم فى معرض الصين الدولي للاستيراد ،إلى حل التوترات الدولية من خلال المحادثات ،وحث على إزالة الحواجز التجارية العالمية.

وعلى حسب التطورات الأخيرة، اقتربت الولايات المتحدة والصين بشدة من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل، وتتردد أنباء أن منتصف هذا الشهر قد يشهد هذا التوقيع رسميا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن بكين تدفع واشنطن إلى إلغاء المزيد من التعريفات الجمركية كجزء من اتفاقية تجارية"المرحلة الأولى" بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر الأمس مرتفعا بحوالي 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجلت مستوي قياسي عند 3,085.20 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،فى ألمانيا صعد مؤشر داكس بحوالي 0.1 % ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.