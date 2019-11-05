شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل ضعف الطلب وانتعاش الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، فى طريقه للتخلي عن مستويات 1,500$ مرة أخرى ، بفعل ضعف الطلب على أصول الملاذات الآمنة ، وانتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,502.40$ للأونصة ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,509.44$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,509.66$.

عند تسوية الأمس،فقد المعدن الأصفر"الذهب" نسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل الصعود الواسع للأسهم العالمية ،وانتعاش مستويات العملة الأمريكية.

ضعف الطلب بشدة على أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل التطورات الإيجابية حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.

Advertisements

انعكست تلك التطورات على المعنويات بأسواق الأصول ذات العائد المرتفع ،وقفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لأعلى مستوياتها على الإطلاق ،وسجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى فى أربع سنوات ،وارتفعت بقوة الأسهم فى معظم الأسواق الأسيوية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنحو 0.1% ،ليواصل الصعود لليوم الثاني ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 97.12 نقطة ، عاكسا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث من المتوقع ،أن يعمل إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، على تحسن التوقعات حول الاقتصاد الأمريكي ،وبالتالي سوف يتمهل كثيرا مجلس الاحتياطي الاتحادي عند تخفيف السياسة النقدية الأمريكية أو خفض معدلات الفائدة لمرة رابعة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 914.67 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي.