شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت المدينة" توصي بتخفيض رأس مال الشركة بـ 26% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة، بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، بتخفيض رأس المال بنسبة 26%.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن رأس المال سيتراجع من 1.892 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال، ليتراجع عدد الأسهم من 189.2 مليون سهم إلى 140 مليون سهم بعد التخفيض.

وقالت الشركة، إنه سيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق المصادر الذاتية للشركة والإقتراض وسيتضمن تعميم المساهمين جميع التفاصيل، كما لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على عمليات الشركة.

وعلى العكس تتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة

Advertisements

وبحسب البيان، سيتم التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، علماً بأن تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية

هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لعملية التخفيض، وكذلك الإعلان عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 2.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة أرباح بلغت 124.2 مليون ريال خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 32.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.