شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات يصعد بأرباح "عبدلله العثيم" 39% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة أسواق عبدالله العثيم، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 38.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 75.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 54.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 84.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 45.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى نمو المبيعات بنسبة 11.04% وتحسن هامش الربح، وذلك بالرغم من التأثير السلبي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الإيجار) على نتائج الربع الحالي كما هو موضح في "الإيضاحات الأخرى" وبالرغم من زيادة التكاليف التشغيلية الناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع رسوم العمالة الوافدة.

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وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث إلى 1.9 مليار ريال مقابل إيرادات بلغت 1.7 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 202.5 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 195.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 3.5%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 127.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 141.4 مليون ريال في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 10.1%.

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