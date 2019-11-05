شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع "أنابيب" للتحول لتسجيل أرباح بـ 9.2 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال مقابل خسارة بلغت 16.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 20.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث يعود إلى ارتفاع مبيعات الشركة للربع الحالي لعام 2019 بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة لعام 2018 لتصل الى 210.3 مليون ريال مقابل 186.2 مليون ريال.
كذلك انخفض هامش تكلفة المبيعات للربع الحالي من عام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي إلى قدرة الشركة على التحكم بأسعار مواد الخام بشكل افضل قبل البدء بتنفيذ المشاريع.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 25.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 33.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
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