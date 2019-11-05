شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات الطاقة تهبط بأرباح "كهرباء السعودية" 46% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة السعودية للكهرباء، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع في الأرباح بنسبة 45.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.9 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 3.9 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 6 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح بالربع الثالث إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية تأثراً بانخفاض كمية الطاقة المبيعة والذي جاء مدفوعا بترشيد الأستهلاك، لا سيما من القطاعين السكني والتجاري، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وقد عادل ذلك جزئيا ارتفاع البنود الأخرى لإيرادات التشغيل.

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وتراجعت الإيرادات إلى 20.8 مليار ريال في الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 21.9 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى إلى 2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وكشفت الشركة في وقت سابق عن تحولها لتكبد لتسجيل خسائر خلال النصف الأول بلغت 700 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 633 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.