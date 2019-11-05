شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يكسر دعم مهم – تحليل – 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) للسقوط الحر بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليغلق السهم عند أدنى مستوياته في سبعة شهور ، وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليكسر السهم بتداولاته الاخيرة مستوى الدعم 189.15 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 168.98 إلى 221.89) .

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لذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 189.15 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 181.50 الذي يمثل نسبة 76.4% منها .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادم : هابط