ماكدونالدز يكسر دعم مهم – تحليل – 05-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) للسقوط الحر بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليغلق السهم عند أدنى مستوياته في سبعة شهور ، وسط استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليكسر السهم بتداولاته الاخيرة مستوى الدعم 189.15 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 168.98 إلى 221.89) .
لذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 189.15 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 181.50 الذي يمثل نسبة 76.4% منها .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادم : هابط
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