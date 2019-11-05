شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم السهم مستوى المقاومة المحوري 48.69 ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ عودة الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 48.69 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 50.30 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد