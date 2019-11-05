شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يصل لمنطقة مقاومة محورية – تحليل – 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فورد FORD MOTOR CO (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليعيد السهم اختبار مستوى المقاومة المحوري 8.97 ، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 7.41 إلى 10.55) ، ويأتي ذلك بالتزامن مع ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8.97 ، ليستهدف مستوى الدعم 8.61 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية مرة أخرى .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه