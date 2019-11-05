شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا وسط توقعات إيجابية – تحليل – 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستقر السهم بتداولاته الأخيرة أعلى مستوى المقاومة 179.78 ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 179.78 ، ليستهدف مستوى المقاومة 188.00 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد