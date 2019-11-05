ألفا بيت يقترب من أعلى مستوياته على الاطلاق – تحليل – 05-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليقترب السهم من أعلى مستوياته على الاطلاق عند 1298.99 والذي سجله الشهر الماضي، في ظل استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده اختراق مستوى المقاومة 1289.36، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 1324.70 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد

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