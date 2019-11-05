شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.12% بختام التعاملات وسط مشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 734.963 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 146.9 مليون ورقة مالية بقيمة 823.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.65%، والعرب على 5.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.06%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 96.7 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 84.5 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 14789 نقطة، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، القابضة المصرية الكويتية، شركة مستشفى كليوباترا، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2117 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 17654 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 5498 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1452 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.28% ليغلق عند عند مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 64 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.