سعر الذهب اليوم.. تراجع مبيعات الذهب عالميا وعيار 21 بين 675 و677 جنيها

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وأضاف واصف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أسعار الذهب العالمية تتأرجح بين 1480 إلي 1510 دولارا آخر شهر ونصف، فى ظل تقلب ملحوظ في السياسات الاقتصادية العالمية، مع عدم وضوح فى الرؤية بشأن مباحثات امريكا والصين بشأن الحرب التجارية بين البلدين.
وأوضح واصف، أن سوق الصاغة فى مصر مرتبط بكافة التغيرات العالمية للمعدن النفيس، لافتاً إلى أن استمرار المبيعات على وتيرتها الحالية ينذر أن وضع مبيعات المعدن النفيس هذا العام سيكون أقل من العام الماضي.
وبشأن أسعار الذهب اليوم في مصر، قال إنها شبه مستقرة قياسا على أسعار أمس، لتدور فى فلك 674 إلي 677 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.
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