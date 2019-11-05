شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام أوبك: انضمام البرازيل للمنظمة موضع ترحيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين عام أوبك محمد باركيندو اليوم الثلاثاء، إن انضمام البرازيل للمنظمة المنتجة للنفط محل ترحيب مضيفا أنها لم تتقدم بطلب رسمي لذلك بعد. وقال باركيندو للصحفيين "سيكون انضمامهم محل ترحيب كبير". وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الشهر الماضي إنه يرغب في أن تنضم بلاده لأوبك، في خطوة ستجعل بلاده أهم منتج ينضم إلى المنظمة منذ سنوات لكنها قوبلت بتشكك في قطاع الطاقة بالبرازيل.

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