الاقتصاد

بورصة البحرين إجازة يوم الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى الشريف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين إجازة يوم الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة بورصة البحرين، عن تعطيل العمل رسمياً يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر الجارى، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف لعام 1441 هجربة، على أن يعاود العمل بالبورصة يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر.

 

وتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسراً 2.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.03 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والخدمات والاستثمار.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.8 مليون سهم بقيمة 613.2 ألف دينار.

Advertisements

 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.42% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.23%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.65% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 6.67%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.61%.

 

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.20% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%، شركة بى.أم.أم.أى بنسبة 0.25%.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بورصة البحرين إجازة يوم الأحد المقبل بمناسبة المولد النبوى الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا