شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

على النحو التالى: القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة المالية أن المرتبات لشهر نوفمبر سيتم صرفها في موعدها المعتاد للجهات الحكومية في الفترة من 24-28 نوفمبر، وحرصا على حسن سير العمل بالجهات الإدارية لتحقيق التطبيق الكامل لنظم إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى (GPS) بكفاءة وفاعلية فقد قامت وزارة المالية بتحديد المواعيد الإضافية التالية عوضا لأيام الإجازات والعطلات الرسمية الواردة في شهرى نوفمبر وديسمبر2019 وكذلك شهر يناير 2020

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