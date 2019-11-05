شكرا لقرائتكم خبر عن 310 آلاف مشترك جديد فى الهاتف الأرضى خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى عدد مشتركى الهاتف الثابت 8.52 مليون مشترك خلال شهر يوليو لعام 2019 مقابل 8.21 مليون مشترك لشهر يونيو لعام 2019 بنسبة نمو شهرى 3.68%، ومقابل 7.67 مليون مشترك لشهر يوليو لعام 2018 بنسبة نمو سنوى 11.08%، فيما تراجعت نسبة انتشار الهاتف الثابت إلى 7.61% مقابل 7.63% بنسبة انخفاض سنوى 0.02%، بحسب تقرير وزارة الاتصالات، وبذلك فإن حجم الاشتراكات شهد 310 الف مشترك جديد في شهر يوليو.

وبلغت أعداد السنترالات 1507 خلال شهر يوليو لعام 2019 مقابل نفس العدد للشهر السابق له، ومقابل 1517 سنترال للشهر المماثل للعام الماضى بنسبة انخفاض سنوى 0.66%، وبلغ إجمالى سعة السنترالات 23.83 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2019، مقابل 23.97 مليون خط خلال شهر يونيو لعام 2019 بنسبة انخفاض شهرى 0.62%، ومقابل 18.86 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2018 بمعدل نمو سنوى 26.33%، منها 1048 سنترال فى الريف المصرى خلال شهر يوليو، مقابل 1051 سنترال خلال الشهر المماثل من العام الماضى بنسبة انخفاض سنوى 0.29%.

ووزعت الاشتراكات فى التليفون الثابت بين 86% اشتراكات منزلية، و11% اشتراكات تجارية، و3% اشتراكات حكومية.