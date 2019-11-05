310 آلاف مشترك جديد فى الهاتف الأرضى خلال شهر يوليو

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وبلغت أعداد السنترالات 1507 خلال شهر يوليو لعام 2019 مقابل نفس العدد للشهر السابق له، ومقابل 1517 سنترال للشهر المماثل للعام الماضى بنسبة انخفاض سنوى 0.66%، وبلغ إجمالى سعة السنترالات 23.83 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2019، مقابل 23.97 مليون خط خلال شهر يونيو لعام 2019 بنسبة انخفاض شهرى 0.62%، ومقابل 18.86 مليون خط خلال شهر يوليو لعام 2018 بمعدل نمو سنوى 26.33%، منها 1048 سنترال فى الريف المصرى خلال شهر يوليو، مقابل 1051 سنترال خلال الشهر المماثل من العام الماضى بنسبة انخفاض سنوى 0.29%.
ووزعت الاشتراكات فى التليفون الثابت بين 86% اشتراكات منزلية، و11% اشتراكات تجارية، و3% اشتراكات حكومية.
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