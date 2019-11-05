نائب محافظ البنك المركزى: ندرس تطوير محافظ الهواتف المحمولة لتشمل الادخار والاقتراض

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واعتبرت لبنى هلال خلال مؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء، أن الأرقام التى حققتها منظومة الدفع الوطنية مشجعة إلى حد كبير من أجل البناء على هذا النجاح، حيث يدرس المركزى حاليا آلية جديدة من أجل تطوير المحافظ المنشأة عبر الهواتف المحمولة، بحيث تشمل خدمات جديدة من بينها الادخار والاقتراض، وهو ما يجذب فئة الشباب.
وقالت لبنى هلال، إن البنك المركزى تبنى منذ عام 2008 الشمول المالي، ولكن هذا التوجه توقف بسبب تداعيات عام 2011 الاقتصادية، وتم استئنافه في ظل الخطوات الاقتصادية القوية التى تحققت حاليا، ومن بين الإنجازات التي تحققت على في منظومة الشمول المالي، قانون استخدام وسائل الدفع النقدي لذي يلزم القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمدفوعات غير النقدية، وتوقعت هلال الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال أسابيع قليلة.
وأضافت أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم الابتكارات برأس مال مليار جنيه لاستغلال أفكار الشباب المصري، ومختبر للتكنولوجيا المالية لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي، وملتقي لعرض أفكار رواد الأعمال من الشباب في مقر البنك المركزى القديم، إلى جانب مركز إقليمي يكون حلقة الوصل بين البنك المركزى ورؤية مصر 2030.
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