شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقار والان مع تفاصيل الخبر
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% خاسراً 23.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5667.87 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% خاسراً 25.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6150.54 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.4% خاسراً 19.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4731.24 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 165.3 مليون سهم بقيمة 21 مليون دينار كويتى عبر 6328 صفقة.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.49%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%.
وجاء سهم " شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.76%، تلاه شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 9.90%، ثم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 7.27%، فيما تصدر سهم " شركة سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 9.68%، ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 9.09%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.