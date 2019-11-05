شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مكافحة إرهاب: لابد من نشر الوعى بالاستدامة وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها فى المجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب ضرورة نشر الوعي بالاستدامة وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها في المجتمعات كأحد أهم أبعاد سياسات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة والذي تعقده وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة بين 3-6 نوفمبر الجاري جلسة بعنوان "التنوير: الطريق إلى 2030".

كما تناول صابر تعريف الإرهاب مشيرًا إلي أنه يحمل تعريفين أحدهما نظريًا والآخر سياسيًا لافتًا إلى ضرورة الإيمان بالمقولة الشهيرة "اعرف عدوك.. اعرف نفسك" قائلًا: " إن علمك بعدوك يعلمك كيف تدافع، وعلمك بنفسك يعلمك كيف تهاجم...... الهجوم هو سر الدفاع، والدفاع هو التخطيط للهجوم".

وتابع صابر أن مكافحة الإرهاب تعتمد على عدد من العناصر الرئيسة والتي تتمثل في نشر الوعي الثقافي لافتًا إلى دور الدولة في عملية المكافحة إضافة إلى دور الأسرة في توعية أبنائها بمدى خطورة الإرهاب وضرورة الابتعاد عن المحرضين له فضلًا عن وتوعيتهم بدورهم تجاه وطنهم في مكافحة تلك العمليات الإرهابية ذلك إضافة إلي دور المجتمع.

وحول آثار وخسائر الإرهاب أوضح صابر أن الأثار تتمثل في إهدار الموارد المادية والبشرية وإعاقة جهود التنمية المستدامة وهدر الأرواح باستهداف المدنيين إلي جانب هدر العقول بوجود منهج إرهابي وطائفي فضلًا عن هدر المال "اقتصاد الإرهاب" موضحًا أنه وفقًا للدراسات فإن خسائر الاقتصاد العالمى المباشرة بسبب العمليات الإرهابية في2015 بلغت 16.3 تريليون دولار في حين بلغت خسائر الاقتصاد المصري المباشرة بسبب العمليات الإرهابية في حوالي 110مليار جنيه.

وأوصي صابر بعدد من التوصيات التي تدعم عملية المواجهة بالفكر مشددًا على ضرورة رفع الوعي الثقافي الديني عن طريق تدبير ميزانية مناسبة وتكليف شركات دعاية وإعلام متخصصة وذلك فيما يخص مجال الثقافة، إلي جانب أهمية إعادة صياغة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجريمة الإرهابية وتغليظ العقوبات بمواد قانون مكافحة الإرهاب وذلك في إطار الردع مع تجديد الثقة في رجال القوات المسلحة والشرطة والدعم المعنوي لأهالي الشهداء

وأدارت الجلسة رنا أبو عمرة ممثلة عن جامعة الدول العربية، بحضور الدكتور كايد هاشم نائب الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، شيرين شاهين مديرة برامج بمعهد غرب آسيا وشمال أفريقيا WANA، وأشرف نجيب رئيس مجلس ادارة شركة Global Trade Matters، الدكتور مازن حسن مدير مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الحضارات، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، نورا سليم المدير التنفيذي لـمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، الدكتور أشرف أمين رئيس القسم العلمي بجريد الأهرام والمشرف على نوادي العلوم، والدكتور حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب.

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وتضمنت جلسات اليوم الثالث جلسة بعنوان الشباب العربي وتعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة، وجلسة بعنوان "ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع" برئاسة الدكتورة مها الرباط الصحة العامة بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي لمنتدى السياسات الصحية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتضمن جلسات اليوم جلسة بعنوان "تطوير الأبنية صفرية الطاقة والموارد" برئاسة الدكتور صلاح الحجار رئيس المجلس المصري للأبنية الخضراء.

كما يشهد اليوم الثالث من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة جلسة بعنوان "التكامل في تمويل التنمية المستدامة" برئاسة د. نهى المكاوي مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة فورد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويشارك بالجلسة د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط.

كما يتضمن اليوم الثالث جلسة مغلقة بعنوان تحقيق التنمية المستدامة في اليمن فضلًا عن جلسة المنتدى العربي حول دور العمل التطوعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تشهد جلسات اليوم الثالث جلسة العمل الأولى: مستقبل العمل التطوعي في المنطقة العربية، وكذا تتضمن جلسات اليوم جلسة بعنوان "دور مؤسسات الأعمال في دعم الخطط طويلة المدى للدول العربية" لتشهد جلسة أولى بعنوان: لقاء الخبراء وجلسة ثانية: حول الشراكات الفعالة بين مؤسسات الأعمال من أجل تحقيق تنمية مستدامة والجلسة الثالثة بعنوان ريادة الأعمال محرك لتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي بحضور الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 لتأتي الجلسة الرابعة بعنوان سبعة عشر هدف وعالم واحد "أهداف التنمية المستدامة من التبني للتطبيق".

وتتناول جلسات اليوم الثالث مناقشة تأثير تغير المناخ على المجتمعات الضعيفة اجتماعيًا وأخري بعنوان مساهمة الاتحاد الأوروبي في أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والحوار مع إفريقيا، وجلسة بعنوان مرفق ترابطات مخاطر المناخ برئاسة الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه كما يتضمن اليوم الثالث حوارًا رفيعًا المستوى مع عدد من صانعي القرار في عدد من الدول العربية.

وتتناول الجلسات جلسة بعنوان الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، لتأتي الجلسة الأخيرة باليوم الثالث بعنوان التعليم والتعلم .. نحو مستقبل أفضل.