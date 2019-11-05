الاقتصاد

البورصة: يوم الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الجارى، إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر.

 

وخلال شهر أكتوبر، ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 12.3 مليار جنيه خلال جلسات الشهر الماضى، ليغلق عند مستوى 727.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7% عن الشهر السابق.

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وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 415.3 مليار جنيه إلى 422.5 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.5 مليار جنيه إلى 206.1 مليار جنيه بنسبة نمو 2.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 615.8 مليار جنيه إلى 628.6 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.

 

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