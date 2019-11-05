شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.18% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسراً 2.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1518.03 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة و الخدمات والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.8 مليون سهم بقيمة 613.2 ألف دينار. وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.42% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.23%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.65% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 6.67%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.61%. Advertisements كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.20% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%، شركة بى.أم.أم.أى بنسبة 0.25%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.18% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.