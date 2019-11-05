شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 14795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2126 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 17694 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 5507 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.32% ليصل مستوى 541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1452 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.
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