شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام أوبك: سوق النفط ربما تشهد صعودا محتملا فى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد باركيندو أمين عام أوبك اليوم الثلاثاء، إن آفاق سوق النفط لعام 2020 ربما تشهد صعودا محتملا، ليقلل فيما يبدو من أهمية الحاجة لتخفيضات أعمق للإنتاج. وقال باركيندو في مؤتمر صحفي "بناء على الأرقام الأولية، يبدو أن 2020 سيشهد صعودا محتملا". وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ديسمبر للنظر فى سياسة الإنتاج.

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