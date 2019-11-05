شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مستشفى كليوباترا: إتمام الاستحواذ على مستشفى الكاتب بقيمة 279 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك بعد إعلان شركة مستشفى كليوباترا، عن إتمام عقد نقل النشاط التشغيلى لمستشفى الكاتب، بعد إتمام عملية شراء أصول المستشفى العقارية فى ديسمبر لعام 2018، على أن يتم إتمام التنفيذ وتولى إدارة المجموعة جميع العمليات اليومية بالمستشفى بدءاً من 6 نوفمبر الجارى.
وبحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، فأن قيمة الصفقة بلغت 279 مليون جنيه مقابل قيمة شراء الأصول العقارية التابعة للمستشفى، بالإضافة إلى قيمة نقل نشاط وأصول المستشفى، تحت علامة شركة مستشفى كليوباترا.
وتقع مستشفى الكاتب فى حى الدقى بطاقة استيعابية 89 شريراً، كما تضم مركز لعلاج أمراض الكلى.
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