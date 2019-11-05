شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه قرب ذروة 6 أسابيع بفضل الآمال التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفضل تزايد آمال إنهاء الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين ،واقتراب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع وثيقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.03$ ، من مستوى الافتتاح عند 56.49$، وسجل أدنى مستوي عند 56.30$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 62.70$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 62.07$ ، وسجل أدنى مستوي عند 61.91$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 57.39$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ،وسجلت مستوي 62.76$ الأعلى منذ 26 أيلول /سبتمبر الماضي.

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على حسب التصريحات الأخيرة من مسؤولي الولايات المتحدة والصين ،اقترب أكبر اقتصادين فى العالم من توقيع وثيرة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الشامل.

قال وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" إن المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الصين تبدو فى صورة جيدة ،ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف تشرين الثاني /نوفمبر.

وقالت الصين ،إن الرئيس الصيني "شين جين بينغ" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" على اتصال مستمر من خلال وسائل مختلفة من أجل تحديد موعد ومكان التوقيع على الاتفاق التجاري.