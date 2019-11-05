شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر البتكوين بسلبية منذ الصباح ليبدأ الضغط على مستوى 9255.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط لهذا اليوم، ويحتاج السعر لتأكيد كسر المستوى المذكور للاندفاع نحو الأهداف السلبية التي تبدأ عند 8880.00 وتمتد إلى 8510.00، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون مستوى 9720.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9000.00 والمقاومة 9700.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط