شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية الآن في محاولة للابتعاد عن مستوى 0.6895، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.7015 كهدف رئيسي أول، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6895 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد