الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً الآن لمستوى 62.50، مما يشير إلى محاولة السعر تحقيق مزيد من المكاسب المحتملة خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى مناطق 64.00 ثم 65.40 كأهداف إيجابية رئيسية، بينما يحتاج السعر للثبات دون 62.50 ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف زيارة مستوى 59.60 بشكل رئيسي.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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