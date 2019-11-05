شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً صاعداً الآن ليقترب من مستوى 57.40 من جديد، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع واختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويقود السعر لمواصلة الاتجاه الصاعد نحو مناطق 60.90 على المدى القريب، بينما يتواجد الهدف الرئيسي للموجة الهابطة المتوقعة عند 54.60.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.60 والمقاومة 57.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط