شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 18.00، وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة دون تغيير، تدعمه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار زيارة مستوى 18.40 مبدئياً، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 17.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد