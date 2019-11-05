شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب عند المتوسط المتحرك 50، ويحافظ على ثباته فوق الدعم المحوري 1489.00، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تعتمد على الثبات فوق الدعم المذكور، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات التشبع في البيع، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 1535.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1490.00 والمقاومة 1525.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد