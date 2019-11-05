شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً صاعداً طفيفاً بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1.3045، مع التذكير بأن الثبات فوق 1.2840 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد