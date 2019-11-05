شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 05-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار بالارتداد صعوداً بعد اختبار مستوى 1.1105 هذا الصباح، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 1.1180 ثم 1.1280 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1105 و1.1065 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1065 والمقاومة 1.1220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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