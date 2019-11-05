وضع بئرين جديدين في حقل بلطيم على الإنتاج بمعدل 190 مليون قدم مكعب يومياً

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وذلك فى إطار برنامج عمل وزارة البترول لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج بهدف الاستدامة فى تأمين وتلبية احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعى وتوجيه الفائض منه إلى صناعات القيمة المضافة.
وجاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية عن الموقف التنفيذى لمشروع تنمية حقل غازات بلطيم .
وتم تحقيق هذا الكشف بمنطقة امتياز ميدجاز ضمن عقد تنمية جنوب بلطيم فى عمق مياه 25 متر وبمنطقة تبعد عن منطقة نيدوكو-11 بحوالى 18 كيلو متر، وتتضمن خطة التنمية المبدئية للحقل حفر وإكمال 6 آبار ووضعها على الإنتاج وذلك من خلال تركيب منصة بحرية وخط إنتاج جديد بقطر 26 بوصة وبطول 30 كم لنقل الإنتاج إلى منطقة المعالجة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة بتروبل القائم بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركتى إينى وبى بى قامت بتنفيذ المشروع فعلياً ووضعه على الإنتاج خلال 20 شهراً فقط من تاريخ اعتماد خطة العمل من جانب الشركاء في فبراير 2018، حيث تم الانتهاء من تصنيع وتركيب منصة بحرية بوزن حوالى 2400 طن خلال مدة لا تتجاوز 16 شهراً وبدء أعمال الحفر والإكمال للآبار بداية من يونيه 2019 ، وتم وضع البئرين الأول والثانى على الإنتاج خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2019 ، وجارى حالياً أعمال الحفر للبئر الثالث ضمن خطة التنمية تمهيداً لإكماله ووضعه على الإنتاج .
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