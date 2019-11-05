الاقتصاد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-11-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24"  نحو 181.48 ريال سعودى مقابل 48.39 دولار أمريكى.

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  181.48 ريال      بما يعادل  48.39$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  166.36 ريال      بما يعادل  44.36$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  158.80 ريال      بما يعادل  42.34$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  136.11 ريال      بما يعادل  36.29$

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سعر الذهب عيار 14     بنحو  105.87 ريال      بما يعادل  28.23$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 90.74 ريال         بما يعادل  24.20$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,644  ريال        بما يعادل  1,505$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,270 ريال        بما يعادل  338.75$

سعر كيلو الذهب       بنحو 181,482 ريال     بما يعادل  48,392$

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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