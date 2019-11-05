شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الخدمات البريطاني يعود لمسار النمو سريعا فى أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات قطاع الخدمات لشهر تشرين الأول/أكتوبر بمستوي 50.0 نقطة ،ليعود سريعا لمسار النمو بعد انكماش مؤقت فى أيلول/سبتمبر ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوى 49.6 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة مستوى 49.5 نقطة ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد البريطاني .

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