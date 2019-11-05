شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء متخليا عن أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من الأمس ، بفعل تسارع نسبي لعمليات تصحيح وجني أرباح ، لكن تظل الأسعار ضمن نطاق من التذبذب المحدود فوق مستويات 9,000$ ، حيث تحتاج العملة الرائدة فى السوق إلى حوافز إيجابية جديدة ، حتى تغادر هذا النطاق سريعا لتسجل مستويات أعلى جديدة فوق 10,000$.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 245$ بما يعادل نسبة 2.6% إلى 9,165$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,410$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 9,485$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 2.2% ،فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 9,587$.

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انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 6 مليار$ إلى إجمالي 248 مليار$ ،مع تراجع جديد فى أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

سجلت أكبر عملة مشفرة فى العالم"البتكوين" يوم الاثنين أعلى مستوى فى أسبوع ، لكنها ظلت ضمن النطاق المحدود من التذبذب فوق مستويات 9,000$ ،حيث تحتاج العملة حاليا إلى حوافز إيجابية جديدة ، حتى تغادر هذا النطاق سريعا لتسجل مستويات أعلى جديدة فوق 10,000$.

من ناحية أخرى ،أعلنت شركة Huobi أنها ستجمد حسابات جميع العملاء المقيمين فى الولايات المتحدة اعتبارا من 13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ،وأوضحت البورصة أن اتفاقية المستخدم الخاصة بها تحظر صراحة العملاء من الولايات المتحدة استخدام منصة التداول الخاصة بها.

وحتى هذا التاريخ ،يمكن للعملاء تلقي المبالغ المستردة من البتكوين وعملات أخرى ،وتم إبلاغ العملاء الذين استخدموا الهامش المتداول بإرجاع الأموال المقترضة وسحب جميع الأصول الرقمية المتبقية فى حساباتهم.