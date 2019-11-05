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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول استئناف المكاسب قبيل بيانات قطاع الخدمات البريطاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، محاولا استئناف المكاسب مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من هبوط مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن قطاع الخدمات البريطاني ، أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الملكي.
ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.2900$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2881$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2877$.
أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول خسارة يومية خلال الستة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.2976$ ،بجانب انتعاش مستويات الدولار الأمريكي.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأمريكي ، فى رابع مكاسب أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بعد موافقة البرلمان البريطاني على عقد انتخابات مبكرة فى البلاد يوم 12 كانون الأول/ديسمبر.
تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس للمرة الأولى فى ستة أيام بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من المملكة المتحدة ،عن قطاع الخدمات خلال تشرين الأول/أكتوبر ،والقطاع أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الملكي ،ويوفر أدلة هامة حو وتيرة تعافي الاقتصاد خلال الربع الرابع من هذا العام.
يصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 49.6 خلال تشرين الأول/أكتوبر وسجل المؤشر مستوي 49.5 في أيلول/سبتمبر.
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