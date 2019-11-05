تبدأ من 35 جنيها.. أسعار حلاوة المولد في أشهر المحلات والأسواق الشعبية والشوادر ومنافذ التموين

كتب: ضياء السقا

حلاوة المولد.. من أهم المظاهر التي تحرص على شرائها الأسر المصرية، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

ويوافق المولد هذا العام، يوم السبت 9 نوفمبر الجاري.

ويرصد "" أسعار حلاوة المولد في المحلات الشهيرة والأسواق الشعبية ومنافذ التموين.

أولا المحلات الشهيرة:

* أسعار حلاوة المولد في محل العبد

- علبة حلوى المولد المشكلة ذات الحجم الصغير بسعر 70 جنيه للعلبة.

- علبة الحلوى المشكلة بعدد 20 قطعه بسعر 150 جنيه.

- علبة حلاوة المولد الحجم الكبير يبدأ من 310 جنيه وحتى 680 جنيه.

- علبة حلاوة المولد الصفيح سعرها بين 450 جنيه وحتى 680 جنيه.

- علبة حلوى المولد ذات الحجم المتوسط سعرها يبدأ من 165 جنيه للعلبة وحتى 220 جنيه.

* أسعار حلوى المولد النبوى في لابوار

- علبة حلوى المولد ذات الحجم الصغير 210 جنيه.

- علبة حلوى المولد ذات الحجم المتوسط يبدأ سعرها من 365 جنيه وحتى 475 جنيه.

- علبة حلوى المولد النبوي الكبيره سعرها بين 625 جنيه وحتى 900 جنيه.

* أسعار علب حلاوة المولد في تسيباس

- علبة حلوى مشكل صغير 70 جنيهُا.

- علبة مشكل بها 20 قطعة 105 جنيهًا.

- علبة متوسطة من 165 – 220 جنيهًا.

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- علبة كبيرة من 310 – 680 جنيهًا.

- علبة صفيح من 460 حتى 680 جنيهًا.

- علب هدايا من 510 حتى 780 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد في مونجيني

أسعار حلاوة المولد في إيتوال

ثانيا أسعار العبوات في الاسواق الشعبية:

- عبوة تتضمن 10 قطع، وتشمل: "قطعة ملبن أصفر ، ملبن أحمر ، سمسمية، حمصية ، فولية ، قطعتين حمصية وتسجل 35 جنيها".

- عبوة تتضمن 17 قطعة، وتشمل: "3 قطع مينى حمص ، قطعتين لكل من ملبن سادة ، سمسمية ، حمصية ، فولية ، دومية فول ، مينى سمسم ، وقطعة من الملبن الاحمر ، وجوز الهند بالزبيب ، ولديدة بالزبيب ويسجل 65 جنيها".

- عبوة تتضمن 26 قطعة، وتشمل: 3 ملبن مكسرات ، قطعتين " سمسمية ، فولية ، ملبن سادة ، ملبن أصفر ، شريحة فسدق ،نوجا بالسودانى ، حمصية ، سمسمية "، وقطعة ملبن عبن جمل ، لديدة بالزبيب ، جوز هند بالزبيب ، لوزية ، فولية ، نوجا قمر الدين ، وتسجل 80 جنيها.

ثالثا منافذ التموين والشوادر:

طرحت وزارة التموين حلاوة المولد بتخفيضات تصل إلي 20 % عن سعر الحلويات في السوق، طوال شهر نوفمبر في جميع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة في مختلف المحافظات.

و سعر حلاوة المولد لهذا العام تبدأ من سعر 45 جنيهاً لسعر 55 جنيهاً للكيلو الواحد، ويمكنك اختيار ما يحلو لك من أصناف.

وتبيع الشوادر “علب” تختلف أسعارها على حسب الحجم والوزن وأنواع الحلوى المتواجدة بداخلها.

وأيضاً عبوة حلويات المولد بوزن 2 كيلو وسعر 80 جنيهاً في المجمعات الاستهلاكية وتتكون من 12 صنفًا

أما عن علبة حلويات المولد ذات وزن 3 كيلو فوصل سعرها إلى 120 جنيهاً، ومشكلة من 15 صنفاً.