أكبر حالة تذبذب منذ ٢٠١٦ .. ننشر أسعار الذهب في مصر

كتب: ضياء السقا

استقرت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، الثلاثاء 5 نوفمبر.

وسجل عيار 21، 677 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الثلاثاء كالتالي:

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عيار 18 بـ 580 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 677 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 773 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5408 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.