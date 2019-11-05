كتب: ضياء السقا
استقرت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، الثلاثاء 5 نوفمبر.
وسجل عيار 21، 677 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.
وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الثلاثاء كالتالي:
عيار 18 بـ 580 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 677 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 773 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5408 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر حالة تذبذب منذ ٢٠١٦ .. ننشر أسعار الذهب في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.