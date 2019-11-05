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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-11-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.88 جنيه للشراء، و18.02 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.
فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:
يوروسعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
17.94 جنيه للشراء.
18.09 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
17.88 جنيه للشراء.
18.02جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
17.88جنيه للشراء.
18.02 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
17.86 جنيه للشراء.
18.15 جنيه للبيع.
يوروسعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
17.85 جنيه للشراء.
17.99 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
17.97 جنيه للشراء.
18.10جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
17.85 جنيه للشراء.
18.01 جنيه للبيع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.