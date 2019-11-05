شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون والأجانب استثمروا فى مصر قد أيه فى أغسطس الماضى؟ .. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت النشرة الاحصائية الشهرية، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة مصادر تدفق رؤوس الأموال أغسطس 2019، موزعة بين استثمارات المصريين والعرب والأجانب خلال هذا الشهر.

وأظهر التوزيع النسبى الوارد فى النشرة الشهرية الصادرة عن شهر أكتوبر الماضى، أن الاستثمارات المصرية استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى الاستثمارات خلال الفترة التي يرصدها التقرير، حيث بلغت نحو مليارى و176.3 مليون جنيه بنسبة بلغت 78.6%، بينما بلغ إجمالى استثمارات العرب خلال فترة التقرير نحو 406.9 مليار جنيه بنسبة بلغت 14.7%، أما الاستثمارات الأجنبية فقد سجلت نحو 186.3 مليار جنيه خلال فترة التقرير بنسبة بلغت 6.7% من إجمالى مصادر تدفق رؤوس الأموال.

ويشير التوزيع النسبي للشركات التي تم تأسيسها خلال أغسطس، إلى أن القطاع الخدمى يسيطر على حصة حاكمة من إجمالى الشركات التى تأسست خلال تلك الفترة، بواقع 748 شركة بنسبة بلغت 48.4%، يليها الشركات الصناعية بواقع 353 شركة بنسبة بلغت 22.9%، ثم الشركات الإنشائية بعدد 229 شركة بنسبة بلغت 14.8%.

وحازت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نسبة 6.5% من إجمالي الشركات التي تأسست في أغسطس، بعدد شركات بلغ نحو 101 شركة، ثم الشركات الزراعية وعددها 61 شركة بنسبة 4%، وأخيرا القطاع السياحى بعدد شركات بلغ 49 شركة بنسبة بلغت 3.2%.