شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-11-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 5-11-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى: عملات ورقية سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر اليوم، مسجلا الأسعار التالية: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.06 جنيه للشراء. 16.20 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.09 جنيه للشراء. 16.19 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء. 16.19 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء. 16.18 جنيه للبيع. دولار سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.09 جنيه للشراء. Advertisements 16.19 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.07 جنيه للشراء. 16.17 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء. 16.18 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة

سعر الدولار فى بنك عودة 16.09 جنيه للشراء. 16.19 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 17.88 جنيه للشراء، 18.02 جنيه للبيع. عملات سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.72 جنيه للشراء، و 20.86 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 52.76جنيه للشراء، 53.35 جنيه للبيع.

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