شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي جديد- تحليل - 5-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج محصورا ضمن النطاق الجانبي والناتج عن تشكيل مستوى 121.27 لحاجز أمام المحاولات الصاعدة, بينما يتمركز الدعم الأولي عند 120.00.

لذلك سنبقى على الحياد لحين تحرر السعر من النطاق الجانبي ولننتظر تجاوزه لإحدى المحاور المسيطرة لنتمكن من تحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.27 و 120.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي