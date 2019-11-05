شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتصدى لسلبية ستوكاستيك-تحليل - 5-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يتذبذب حاليا دون مستوى 50 بتشكيله لتذبذب جانبي ليقلص بذلك من فرص استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط. كذلك ثبات الدعم الإضافي المستقر عند 139.40 يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليتجاوز بذلك مستوى 140.25 وليبدأ بتسجيل الأهداف الإيجابية بانجذابه نحو 141.25 و 143.15 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.40 و 141.25 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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