سعر البلاتين يحافظ على الايجابية– تحليل - 5-11-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تحرك سعر البلاتين خلال الفترة الأخيرة, إلا أن تذبذبه المتكرر فوق الدعم الرئيسي الممتد نحو 840.00 وبتشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي حول 890.00 فإن ذلك يؤكد تمسكه بالمحاولات الصاعدة والمتوقعة سابقا.
ما سبق, يدعونا لانتظار تعفيل السعر للهجوم الصاعد ليتمكن بذلك من الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حاليا عند 955.00 وصولا للحاجز التالي المستقر عند 1025.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 910.00 و 1000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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