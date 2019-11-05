شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبحث عن منفذ– تحليل -5-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع سعر النحاس بحيرة من أمره نظرا لتمركزه ضمن النطاق الصاعد والقائم بثبات الدعم الممتد نحو 2.5800 ليواجه حاجز قوي عند 2.7000 ليضطر بذلك للاستمرار بتشكيل التداولات الجانبية والموضحة بالرسم المرفق. لذلك, سنبقى على ترجيح سيطرة الميل الجانبي للتداولات الحالية وانتظار تجاوزه للمحاور المسيطرة حاليا لنتمكن من تحديد الاتجاه العام لتداولات الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7000 و 2.6000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور

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